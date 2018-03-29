Авиаконцерн Boeing страдает от кибератаки

Компанию Boeing атаковали вирусом, похожим на WannaCry.

Об этом пишет сообщает «Громадське» со ссылкой на The New York Times.

Издание цитирует сообщение, разосланное сотрудникам Boeing главным инженером департамента коммерческих самолетов Майком Вандервелом, в котором говорится, что вирус распространяется «как будто метастазы».

Существует опасность, что вирус поразит производственные системы Boeing и программное обеспечение самолетов, пишет Вандервел.

Авиаконцерн вечером 28 марта по местному времени распространил заявление, в котором признал факт кибератаки, но подчеркнул, что она имеет локальный характер и была остановлена.

Подробности кибератаки, в том числе предполагаемое использование вируса WannaCry или подобного ему, в Boeing пока раскрывать отказались.

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