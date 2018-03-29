Астрономы NASA открыли два десятка потенциальных двойников Земли

Новая методика анализа снимков помогла научной команде телескопа «Кеплер» открыть два десятка ранее неизвестных планет, похожих по размерам, массе и другим свойствам на Землю.

Об этом говорится в статье опубликованной в журнале Astrophysical Journal Supplement, – сообщает gogetnews.info.

«Экзопланета KOI-7923.01 делает один виток вокруг своего светила примерно за 395 дней и является одним из самых интересных двойников Земли, потенциально способных поддерживать жизнь. Она имеет примерно такие же размеры, что и наша планета, но климат на ней немного холоднее», – заявил Джефф Кофлин (Jeff Coughlin), руководитель миссии «Кеплер».

После запуска орбитального телескопа «Кеплер» ученые обнаружили почти две тысячи планет вне пределов Солнечной системы, несколько десятков из которых являются потенциальными «двойниками» Земли или находятся в так называемой зоне жизни. Их открытие заставило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить пригодность этих планет к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.

В мае 2013 года телескоп вышел из строя, однако специалисты нашли способ продолжить его работу в рамках миссии, названной K2. До поломки «Кеплер» был направлен в одну точку космоса и следил лишь за небольшим уголком неба на стыке созвездий Лебедя и Лиры.

После «воскрешения» телескоп следит за разными участками небосвода: специалисты NASA периодически поворачивают его так, чтобы солнечный свет не попадал в объектив. Помимо новых наблюдений, команда «Кеплера» продолжает изучать данные, собранные на первом этапе работы телескопа, используя новые методики анализа изменения яркости звезд с течением времени.

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