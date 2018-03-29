live
Aнонси
Ігор Смешко, колишній голова Служби безпеки України у програмі
Ігор Смешко, колишній голова Служби безпеки України у програмі "ДокаZ" 29.03.18, о 20.00
29 марта, четверг
Помста влади
Помста влади
29 марта, четверг
Стежками війни за 29.03.18
Стежками війни за 29.03.18
29 марта, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 29 марта, 2018, 10:14 Киев
Аброськин не против создания «серпентария» для криминальных авторитетов

В Киеве задержали «вора в законе» по прозвищу Куцу. Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин назвал подонками криминальных авторитетов и пообещал создавать условия для сокращения этого вида».

Об этом в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, это четвертый уголовный авторитет, которого задержали в течение последнего времени.

«Пора для этих гадов строить отдельный серпентарий. Для этих подонков создаем и будем продолжать создавать условия сокращения этого вида с последующим исчезновением», – отметил Аброськин.

В Министерстве внутренних дел настаивают на принятии закона для противодействия криминальным авторитетам.

 

 
арестВячеслав Аброськинкриминальные авторитеты
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-29 10:37 :30