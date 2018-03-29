Аброськин не против создания «серпентария» для криминальных авторитетов

В Киеве задержали «вора в законе» по прозвищу Куцу. Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин назвал подонками криминальных авторитетов и пообещал создавать условия для сокращения этого вида».

Об этом в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, это четвертый уголовный авторитет, которого задержали в течение последнего времени.

«Пора для этих гадов строить отдельный серпентарий. Для этих подонков создаем и будем продолжать создавать условия сокращения этого вида с последующим исчезновением», – отметил Аброськин.

В Министерстве внутренних дел настаивают на принятии закона для противодействия криминальным авторитетам.

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