Запуск нового телескопа NASA перенесло на май 2020 года

NASA в очередной раз перенесло срок вывода на орбиту нового телескопа James Webb.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на сайт NASA.

Теперь, как объявил исполняющий обязанности главы ведомства Роберт Лайтфут, обсерваторию планируется отправить в космос в мае 2020 года – на год позже, чем предполагалось.

«Работа над всеми основными компонентами телескопа завершена, однако некоторые, проявившиеся во время их испытаний проблемы заставляют нас пересмотреть сроки запуска», – отметил он на пресс-конференции в штаб-квартире NASA, которая транслировалась на сайте ведомства.

По словам помощника директора NASA Томаса Зурбукена, создатели телескопа «недооценили технологическую сложность» данного проекта.

«Процесс сборки и испытаний отдельных компонентов занял больше времени, чем ожидалось», – пояснил он.

К тому же при проверке работоспособности уникального солнцезащитного экрана размером с теннисный корт оказались разрывы длиной до 10 см в полиамидной пленке.

«У нас есть только один шанс сделать все правильно до того, как аппарат будет выведен в космос», – отметил Зурбукен.

Проводить ремонтные работы на орбите, как это делалось в случае с обсерваторией Hubble, будет невозможно хотя бы потому, что в распоряжении NASA уже нет шаттлов, подчеркнул он.

Лайтфут счел необходимым обратить внимание на то, что дополнительные испытания и перенос запуска могут привести к росту стоимости проекта. Конгресс США в 2001 году установил планку расходов на создание телескопа без учета средств, необходимых непосредственно для запуска, в размере $8 млрд. NASA уже вложило в реализацию проекта $ 7,3 млрд, отметил и.о. директора.

«Превышение предела расходов потребует от Конгресса принятия решения о дополнительном финансировании», – сказал Лайтфут.

Телескоп должен заменить на орбите "Хаббл". Сначала предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Только в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb и было объявлено, что специалисты NASA теперь начинают наземные испытания с тем, чтобы вывести на орбиту в октябре 2018 года.

В конце сентября прошлого года запуск был перенесен на март-июнь 2019 года.

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