Закон США о выделении Украине оружия не касается батальона «Азов», – СМИ

Принятый Конгрессом США закон о выделении Украине военной помощи на 621 миллион долларов не касается отряда спецназначения Национальной гвардии «Азов».

Об этом пишет американское издание The Hill, передает «Украинская правда».

«Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды», – отметил автор материала.

Издание отмечает, что в течение последних трех лет Конгресс пытался внести этот запрет в отношении «Азова» закона о помощи Украине, но каждый год эта норма удалялась из законопроекта накануне голосования.

«Однако нынешний законопроект о финансировании на общую сумму 1,3 миллиарда долларов предусматривает, что «никакие средства, предоставленные этим документом, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальона «Азов», – говорится в статье. Следует отметить, что американское издание называет формирование батальоном «Азов», хотя оно уже давно сменило название, переформатировавшись в отдельный отряд специального назначения НГУ «Азов». Отряд входит в состав военной части 3057 Национальной гвардии.

«Белое доминирование» и неонацизм неприемлемы и не имеют права на существование в нашем мире. Мне очень приятно, что недавно принятый закон запрещает США предоставлять вооружение и помощь в обучении украинскому неонацистскому батальону «Азов», – заявил в комментарии The Hill республиканец Рохит Хана, известный критик предоставления военной помощи Украине.

Как известно, Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором предусмотрена военная помощь Украине на 620,7 миллиона долларов.

В частности, программа поддержки предусматривает предоставление украинским военным летального оружия оборонного характера.

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