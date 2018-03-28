Загадочная красота песчаных бурь

Пыльная буря приближается к шахте Inata Gold в Буркина-Фасо, 1 июня 2012 года

Песчаная буря в городе Кабул, Афганистан, 16 сентября 2008 года.

Пыльная буря приближается к центру Финикса, штат Аризона, США, 21 июля 2012 года.

Песчаная буря в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 10 марта 2009 года.

Красная пыль окутывает мост Харбор-Бридж, Сидней, Австралия, 23 сентября 2009 года.

Сиднейский оперный театр, 23 сентября 2009 года.

Фото пылевой бури 1937 года, приближающейся к Спрингфилду, штат Колорадо, США.

Город Хомс, Сирия, во время песчаной бури 7 сентября 2015 года.

Гигантское облако пыли, известное как хабуб, надвигается на Хартум, Судан, 29 апреля 2007 года.

Песчаная буря подбирается к Эль-Кувейт, 1 апреля 2015 года.

Во время песчаной бури в Аба, Китай, 17 февраля 2008 года.

Пыльная буря у города Лаббок, штат Техас, США.

Пекин, Китай, во время песчаной бури, 28 февраля 2013 года.

Пыльная буря над Квин-Крик, Аризона, США, 18 августа 2011 года.

Пыльная буря в городе Аль-Асад, Ирак, 26 апреля 2005 года.

Ниже собраны фотографии песчаных бурь, хабубов и похожих природных явлений последних лет.

1. Пыльная буря приближается к шахте Inata Gold в Буркина-Фасо, 1 июня 2012 года.

2. Песчаная буря в городе Кабул, Афганистан, 16 сентября 2008 года.

3. Пыльная буря приближается к центру Финикса, штат Аризона, США, 21 июля 2012 года.

4. Песчаная буря в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 10 марта 2009 года.

5. Красная пыль окутывает мост Харбор-Бридж, Сидней, Австралия, 23 сентября 2009 года.

6. Сиднейский оперный театр, 23 сентября 2009 года.

7. Фото пылевой бури 1937 года, приближающейся к Спрингфилду, штат Колорадо, США.

8. Город Хомс, Сирия, во время песчаной бури 7 сентября 2015 года.

9. Гигантское облако пыли, известное как хабуб, надвигается на Хартум, Судан, 29 апреля 2007 года.

10. Песчаная буря подбирается к Эль-Кувейт, 1 апреля 2015 года.

11. Во время песчаной бури в Аба, Китай, 17 февраля 2008 года.

12. Пыльная буря у города Лаббок, штат Техас, США.

13. Пекин, Китай, во время песчаной бури, 28 февраля 2013 года.

14. Пыльная буря над Квин-Крик, Аризона, США, 18 августа 2011 года.

15. Пыльная буря в городе Аль-Асад, Ирак, 26 апреля 2005 года.

The Atlantic

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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