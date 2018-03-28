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среда, 28 марта, 2018, 13:24 Мир
Загадочная красота песчаных бурь
  • Пыльная буря приближается к шахте Inata Gold в Буркина-Фасо, 1 июня 2012 года
  • Песчаная буря в городе Кабул, Афганистан, 16 сентября 2008 года.
  • Пыльная буря приближается к центру Финикса, штат Аризона, США, 21 июля 2012 года.
  • Песчаная буря в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 10 марта 2009 года.
  • Красная пыль окутывает мост Харбор-Бридж, Сидней, Австралия, 23 сентября 2009 года.
  • Сиднейский оперный театр, 23 сентября 2009 года.
  • Фото пылевой бури 1937 года, приближающейся к Спрингфилду, штат Колорадо, США.
  • Город Хомс, Сирия, во время песчаной бури 7 сентября 2015 года.
  • Гигантское облако пыли, известное как хабуб, надвигается на Хартум, Судан, 29 апреля 2007 года.
  • Песчаная буря подбирается к Эль-Кувейт, 1 апреля 2015 года.
  • Во время песчаной бури в Аба, Китай, 17 февраля 2008 года.
  • Пыльная буря у города Лаббок, штат Техас, США.
  • Пекин, Китай, во время песчаной бури, 28 февраля 2013 года.
  • Пыльная буря над Квин-Крик, Аризона, США, 18 августа 2011 года.
  • Пыльная буря в городе Аль-Асад, Ирак, 26 апреля 2005 года.

Ниже собраны фотографии песчаных бурь, хабубов и похожих природных явлений последних лет.

1. Пыльная буря приближается к шахте Inata Gold в Буркина-Фасо, 1 июня 2012 года.

Пилова буря наближається до шахти Inata Gold у Буркіна-Фасо, 1 червня 2012 року
 

2. Песчаная буря в городе Кабул, Афганистан, 16 сентября 2008 года.

Піщана буря у місті Кабул, Афганістан, 16 вересня 2008 року
 

3. Пыльная буря приближается к центру Финикса, штат Аризона, США, 21 июля 2012 года.

Пилова буря наближається до центру Фінікса, штат Арізона, США, 21 липня 2012 року
 

4. Песчаная буря в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 10 марта 2009 года.

Піщана буря у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, 10 березня 2009 року
 

5. Красная пыль окутывает мост Харбор-Бридж, Сидней, Австралия, 23 сентября 2009 года.

Червоний пил огортає міст Гарбор-Брідж, Сідней, Австралія, 23 вересня 2009 року
 

6. Сиднейский оперный театр, 23 сентября 2009 года.

Сіднейський оперний театр, 23 вересня 2009 року
 

7. Фото пылевой бури 1937 года, приближающейся к Спрингфилду, штат Колорадо, США.

Фото пилової бурі 1937 року, що наближається до Спрінгфілда, штат Колорадо, США
 

8. Город Хомс, Сирия, во время песчаной бури 7 сентября 2015 года.

Місто Хомс, Сирія, під час піщаної бурі 7 вересня 2015 року
 

9. Гигантское облако пыли, известное как хабуб, надвигается на Хартум, Судан, 29 апреля 2007 года.

Гігантська хмара пилу, відома як хабуб, насувається на Хартум, Судан, 29 квітня 2007 року
 

10. Песчаная буря подбирается к Эль-Кувейт, 1 апреля 2015 года.

Піщана буря підкрадається до Ель-Кувейт, 1 квітня 2015 року
 

11. Во время песчаной бури в Аба, Китай, 17 февраля 2008 года.

Під час піщаної бурі в Аба, Китай, 17 лютого 2008 року
 

12. Пыльная буря у города Лаббок, штат Техас, США.

Пилова буря біля міста Лаббок, штат Техас, США
 

13. Пекин, Китай, во время песчаной бури, 28 февраля 2013 года.

Пекін, Китай, під час піщаної бурі, 28 лютого 2013 року
 

14. Пыльная буря над Квин-Крик, Аризона, США, 18 августа 2011 года.

Пилова буря над Квін-Крік, Арізона, США, 18 серпня 2011 року
 

15. Пыльная буря в городе Аль-Асад, Ирак, 26 апреля 2005 года.

Пилова буря у місті Аль-Асад, Ірак, 26 квітня 2005 року
 

The Atlantic

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
природные явленияПесчаные бури
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