Загадочная красота песчаных бурь

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Пыльная буря приближается к шахте Inata Gold в Буркина-Фасо, 1 июня 2012 года
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Песчаная буря в городе Кабул, Афганистан, 16 сентября 2008 года.
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Пыльная буря приближается к центру Финикса, штат Аризона, США, 21 июля 2012 года.
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Песчаная буря в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 10 марта 2009 года.
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Красная пыль окутывает мост Харбор-Бридж, Сидней, Австралия, 23 сентября 2009 года.
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Сиднейский оперный театр, 23 сентября 2009 года.
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Фото пылевой бури 1937 года, приближающейся к Спрингфилду, штат Колорадо, США.
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Город Хомс, Сирия, во время песчаной бури 7 сентября 2015 года.
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Гигантское облако пыли, известное как хабуб, надвигается на Хартум, Судан, 29 апреля 2007 года.
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Песчаная буря подбирается к Эль-Кувейт, 1 апреля 2015 года.
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Во время песчаной бури в Аба, Китай, 17 февраля 2008 года.
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Пыльная буря у города Лаббок, штат Техас, США.
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Пекин, Китай, во время песчаной бури, 28 февраля 2013 года.
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Пыльная буря над Квин-Крик, Аризона, США, 18 августа 2011 года.
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Пыльная буря в городе Аль-Асад, Ирак, 26 апреля 2005 года.
Ниже собраны фотографии песчаных бурь, хабубов и похожих природных явлений последних лет.
1. Пыльная буря приближается к шахте Inata Gold в Буркина-Фасо, 1 июня 2012 года.
2. Песчаная буря в городе Кабул, Афганистан, 16 сентября 2008 года.
3. Пыльная буря приближается к центру Финикса, штат Аризона, США, 21 июля 2012 года.
4. Песчаная буря в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 10 марта 2009 года.
5. Красная пыль окутывает мост Харбор-Бридж, Сидней, Австралия, 23 сентября 2009 года.
6. Сиднейский оперный театр, 23 сентября 2009 года.
7. Фото пылевой бури 1937 года, приближающейся к Спрингфилду, штат Колорадо, США.
8. Город Хомс, Сирия, во время песчаной бури 7 сентября 2015 года.
9. Гигантское облако пыли, известное как хабуб, надвигается на Хартум, Судан, 29 апреля 2007 года.
10. Песчаная буря подбирается к Эль-Кувейт, 1 апреля 2015 года.
11. Во время песчаной бури в Аба, Китай, 17 февраля 2008 года.
12. Пыльная буря у города Лаббок, штат Техас, США.
13. Пекин, Китай, во время песчаной бури, 28 февраля 2013 года.
14. Пыльная буря над Квин-Крик, Аризона, США, 18 августа 2011 года.
15. Пыльная буря в городе Аль-Асад, Ирак, 26 апреля 2005 года.
Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK