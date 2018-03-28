Известного американского актера обвинили в изнасиловании, - фото Американский актер Эд Вествик, который прославился ролью в сериале «Сплетница», находится под следствием по обвинению в изнасиловании своей коллеги Кристины Коэн.
Сейчас дело рассматривает прокуратура Лос-Анджелеса, пишет DeadLine.
«Я подтверждаю, что дело Эда Вествика было передано в наш офис. Окружная прокуратура не разглашает имена жертв и, соответственно, не может предоставлять никакой информации относительно пострадавших», – говорится в сообщении. По информации, звезду в домогательствах обвинили еще две женщины: актриса Орелли Винн и стилист Хейли Камилла Фридман, которая отметила, что Вествик насиловал ее неоднократно.