Известного американского актера обвинили в изнасиловании, - фото

Известного американского актера обвинили в изнасиловании, - фото Американский актер Эд Вествик, который прославился ролью в сериале «Сплетница», находится под следствием по обвинению в изнасиловании своей коллеги Кристины Коэн.

Сейчас дело рассматривает прокуратура Лос-Анджелеса, пишет DeadLine.

«Я подтверждаю, что дело Эда Вествика было передано в наш офис. Окружная прокуратура не разглашает имена жертв и, соответственно, не может предоставлять никакой информации относительно пострадавших», – говорится в сообщении. По информации, звезду в домогательствах обвинили еще две женщины: актриса Орелли Винн и стилист Хейли Камилла Фридман, которая отметила, что Вествик насиловал ее неоднократно.

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