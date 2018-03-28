Япония выразила протест России из-за проведения учений в районе спорных Курил

Япония заявила протест РФ в связи с проведением военных учений в районе южной части Курильских островов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo.

«Это ведет к усилению российской армии на «северных территориях» (так в Японии называют южную часть Курильских островов), что несовместимо с нашей позицией по этим островам», – приводит агентство слова главы МИД Японии Таро Коно, которые прозвучали во время выступления в нижней палате парламента. Kyodo отмечает, что протест был передан по дипломатическим каналам.

Ранее летчики истребительной авиации Восточного военного округа РФ впервые отработали перебазирования из Хабаровского края на курильский остров Итуруп.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашир, Шикотана и группы островов, которые включает в состав округа Немуро префектуры Хоккайдо.

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