Вслед за Львовом, откажется от маршруток еще один город

Тернопольский городской совет принял решение, благодаря которому вместо маршруток в городе появятся большие автобусы.

Произойдет это благодаря договору лизинга, которое должно заключить коммунальное предприятие «Тернопольэлектротранс», сообщает «Левый берег».

Как рассказал городской председатель Тернополя Сергей Надал, таким образом в городе будут работать 110-120 больших автобусов на газе, рассчитанных на 80-100 мест.

«Это, во-первых, удешевит их эксплуатацию. Во-вторых, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе из-за уменьшения выбросов в атмосферу», – убеждает мэр.

Первые большие автобусы планируют выпустить на маршрут через несколько месяцев.

Напомним, отказаться от маршруток решили и во Львове. Там 22 марта горсовет поддержал петицию о полном отказе от малых автобусов и организации перевозок электротранспортом и удобными крупногабаритными автобусами. Запланировано, что через пять лет Львов перейдет на большие автобусы и электротранспорт.

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