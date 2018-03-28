среда, 28 марта, 2018, 20:49 Мир
Всего пять стран ЕС не применили санкций в отношении России в деле ее шпионов
Только пять стран Евросоюза никоим образом не наказали Россию за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Об этом сообщает «Европейская правда».
К этому времени Австрия, Кипр, Греция, Словения и Португалия не заявили о выдворении российских дипломатов, отзыве своих послов из РФ для консультаций.
При этом Австрия и Словения публично заявляли, что не будут выдворяться дипломатов.
Кроме того, на Балканах только Сербия и Босния не присоединились к выдворении дипломатов. Никоим образом не «наказали» Россию также Ватикан и Турция.
Среди международных организаций никоим образом не отреагировали Совет Европы и ОБСЕ.
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