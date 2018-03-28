Вышел трейлер военной драмы об обороне тральщика «Черкассы», – видео

Премьера военной драмы «Черкассы» запланирована на август 2018 года.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на странице в Facebook.

«Сегодня вышел трейлер украинского фильма «Черкассы». Государство выделило 17 млн грн на создание ленты. Наше правительство всегда поддерживает украинское кино. Премьера запланирована на август 2018 года. Будем ждать», – написал Гройсман.

Вместе с тем глава правительства напомнил, что в марте 2014 года во время аннексии Крыма российские войска заблокировали украинский военный корабль «Черкассы» на озере Донузлав.

«Экипаж тральщика сопротивлялся врагу. Оккупанты требовали от украинских моряков перейти на сторону России. Военные отказались и попытались вырваться из Донузлава. Однако россияне захватили корабль, осуществив штурм с вертолетов и скоростных катеров», – отметил он.

Как сообщал Укринформ, фильм снят на основе реальных событий о тральщик «Черкассы», который единственный из 13 кораблей, сумел удержать украинский флаг на своей мачте во время аннексии Крыма. Сейчас команда создателей фильма активно работает над постпродукцией и сведением звука. Среди тех, кто создает саундтрек к ленте «Черкассы» – Катя Чили и Антон Байбаков.

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