В Запорожье собрали первый беспилотный Lanos – фото

Запорожская компания «Инфоком ЛТД» разработала беспилотный Lanos, который способен передвигаться без участия живого водителя.

Об этом пишет ain.ua.

Это первый легковой «беспилотник», представленный украинцами: Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КрАЗ.

«Почему «Ланос»? Потому что это – национальный автомобиль, именно поэтому мы взяли его за основу», – пояснил руководитель департамента беспилотных технологий «Инфоком ЛТД» Сергей Румянцев.

Pilotdrive – это система беспилотного управления автомобилем, которую можно установить на любой вид транспорта – грузовой, пассажирский, легковой.

Программная часть полностью разработана инженерами «Инфоком», аппаратную покупают за рубежом.

Это единственный известный украинский «беспилотник», работа над ним ведется с 2015 года.

Система ориентируется с помощью камер, датчиков, радаров и тепловизора, что делает автомобиль беспилотным даже в ночное время суток.

Автопилот распознает разметку дороги, ее ширину, умеет передвигаться в условиях бездорожья.

Датчики беспилотника имеют охват 360, что исключает возникновения слепых зон.

Сенсорные системы распознают дорожные знаки, пешеходов и даже животных, которые выбегают на проезжую часть.

Реакция автомобиля на препятствие моментальная, уверяют разработчики – система анализа и принятия решений срабатывает за доли секунд.

Во время движения беспилотник использует электронные навигационные карты, на которые может наносить распознаны объекты по мере движения. Вся информация с компьютера поступает на диспетчерский пункт.

Lanos имеет автоматическую коробку передач. Пока автомобиль тестируют, за движением следит оператор, который готов взять управление на себя.

В дороге за рулем обязательно находится водитель, поскольку украинские правила дорожного движения не предусматривают движения беспилотников.

Стоимость системы пока не раскрывают – это еще не окончательная версия, она будет дорабатываться.

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