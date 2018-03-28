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среда, 28 марта, 2018, 19:11 Мир
В итальянском Ливорно из-за взрыва цистерны эвакуировали порт. Есть погибшие

В результате взрыва цистерны в итальянском порту Ливорно в среду погибли два человека, проводится эвакуация.

Об этом сообщает The Local, пишет «Укринформ».

«Часть порта Ливорно на западном побережье Италии эвакуировали в среду днем после взрыва цистерны, в результате которого погибло двое людей», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в цистерне был жидкий метилацетат.

По информации Repubblica, как минимум один работник порта серьезно ранен.

Есть информация, что на момент взрыва вблизи хранилища, где хранилась цистерна, проводились профилактические работы.

Людей из зоны, в которой произошел взрыв, полностью эвакуировали.

На месте аварии работают службы спасения.

Детали инцидента выясняются.
ИталияНСвзрыв
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2018-03-28 20:50 :19