В итальянском Ливорно из-за взрыва цистерны эвакуировали порт. Есть погибшие

В результате взрыва цистерны в итальянском порту Ливорно в среду погибли два человека, проводится эвакуация.

Об этом сообщает The Local, пишет «Укринформ».

«Часть порта Ливорно на западном побережье Италии эвакуировали в среду днем после взрыва цистерны, в результате которого погибло двое людей», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в цистерне был жидкий метилацетат.

ON AIR a #FuoriGioco #Ливорно esplosoione al porto, due morti. Luca Persico, delegato #Filctem: “Situazione drammatica. Non riusciamo ancora a capire bene cosa sia successo perché i collegamenti con l'interno dello stabilimento sono stati sospesi”. pic.twitter.com/VXkHQBtqsj — Rai Radio1 (@Radio1Rai) 28 марта 2018 г.

По информации Repubblica, как минимум один работник порта серьезно ранен.

Есть информация, что на момент взрыва вблизи хранилища, где хранилась цистерна, проводились профилактические работы.

Людей из зоны, в которой произошел взрыв, полностью эвакуировали.

На месте аварии работают службы спасения.

Детали инцидента выясняются.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.