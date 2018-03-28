В ВР зарегистрирован законопроект о статусе политзаключенных в РФ и заложников в ОРДЛО

Верховной Раде Украины предлагают определить статус и социальные гарантии относительно заложников и осужденных на оккупированных территориях Украины и в России.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован во вторник в Верховной Раде, информирует «Украинская правда».

Законопроект №8205 был разработан комитетом по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений под председательством Григория Немыри.

Также среди авторов законопроекта указываются первый вице-спикер Ирина Геращенко, нардеп от БПП Ирина Луценко, лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от БПП Рефат Чубаров.

В соответствии с законопроектом предусматривается предоставление правового статуса и социальных гарантий лицам, которые незаконно лишены свободы, заложникам, или осужденным на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

На сайте Верховной Рады пока нет пояснительной записки к законопроекту, однако в то же время один из авторов проекта закона, лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак в комментарии «Украинской правде» не смог уточнить о чем именно законопроект.

«Лучше обратитесь в наш комитет, потому что мы в последний день его регистрировали. Думаю завтра будет пояснительная записка», – отметил Бурбак.

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