В Украине ликвидировали Межрегиональную таможню ГФС

Кабмин ликвидировал Межрегиональную таможню Государственной фискальной службы (ГФС) как юридическое лицо публичного права. Ее функции перешли к ГФС.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Согласно принятому решению, правопреемником имущества Межрегиональной таможни станет Государственная фискальная служба.
Мероприятия по ликвидации структурного подразделения поручено осуществить в установленном порядке Государственной фискальной службе.
Также решением правительства предусматривается увеличение количества работников центрального аппарата службы с 1676 до 2126 человек.
Общее количество сотрудников в ГФС составляет 39052 человек.
Добавим, ранее министр финансов Александр Данилюк анонсировал разделение Государственной фискальной службы на два отдельных юридических лица. Одна будет представлять таможенные органы, а вторая – налоговые.