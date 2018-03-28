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среда, 28 марта, 2018, 17:48 Политика
В Украине ликвидировали Межрегиональную таможню ГФС

Кабмин ликвидировал Межрегиональную таможню Государственной фискальной службы (ГФС) как юридическое лицо публичного права. Ее функции перешли к ГФС.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно принятому решению, правопреемником имущества Межрегиональной таможни станет Государственная фискальная служба.

Мероприятия по ликвидации структурного подразделения поручено осуществить в установленном порядке Государственной фискальной службе.

Также решением правительства предусматривается увеличение количества работников центрального аппарата службы с 1676 до 2126 человек.

Общее количество сотрудников в ГФС составляет 39052 человек.

Добавим, ранее министр финансов Александр Данилюк анонсировал разделение Государственной фискальной службы на два отдельных юридических лица. Одна будет представлять таможенные органы, а вторая – налоговые.
кабинет министровГФСУкраина
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2018-03-28 18:23 :25