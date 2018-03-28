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среда, 28 марта, 2018, 15:39 Киев
В центре Киева можно будет лицезреть бой под Крутами

На Печерске, вероятно, появится мурал, посвященный историческому событию в украинской истории – бою под Крутами.

Об этом сообщает управление информационной политики и коммуникаций Департамента общественных коммуникаций.

Во время встречи руководство Печерской РГА вместе с продюсером фильма «Круты-1918» Андреем Корниенко и организатором проекта «Mural Social Club» обсудили возможность создания исторического муралу, посвященного событиям, которые происходили столетия назад – битве под Крутами.

Как отметила заместитель директора Департамента общественных коммуникаций Татьяна Гузенко, председатель Печерской РГА Сергей Мартынчук первым откликнулся на предложение Департамента и поддержал инициативу создать тематический мурал к выходу фильма о героях Крут.
Киевискусствобой под Крутамиисториямуралы
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2018-03-28 15:40 :16