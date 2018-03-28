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среда, 28 марта, 2018, 10:50 Мир
В России сегодня объявлен день траура по погибшим в Кемерово

В России среда объявлена днем траура по погибшим в результате пожара 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, большинство из которых дети.

Накануне спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара. В сгоревшем доме нашли останки 64 погибших. В Следственном комитете сообщили о получении заявлений от родственников о пропаже во время пожара 67 человек. Причины пожара пока не установлены, передает «Радио Свобода». 27 марта в десятках городов по всей России прошли митинги в память о жертвах трагедии. В Кемерово у здания администрации во вторник прошел стихийный митинг. Участники требовали наказать виновных в трагедии и рассказать о реальном количестве погибших. На митинге звучали призывы к отставке губернатора области Амана Тулеева. Сам губернатор к собравшимся на митинг не вышел. Не вышел к людям и президент России Владимир Путин, который в это время находился в городе.

Сегодня в Кемерово похоронят 14 жертв трагедии. Траурные мероприятия пройдут в соборах и на четырех кладбищах города.
РоссияКемерово
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2018-03-28 12:40 :04