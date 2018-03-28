В прошлом году на Львовщине запустили 10 новых газовых скважин, в этом году – еще 13, – ЛОГА

«Львовгаздобыча» активно работает над реализацией государственной Стратегии-2020, предусматривающей через два года перейти на полное обеспечение потребителей в Украине на газ собственного производства.

Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя Львовской ОГА Ростислав Замлинский во время осмотра установки комплексной переработки газа дожимной компрессорной станции «Держив» Стрыйского нефте газопромысла, информирует пресс-служба ЛОГА.

«В прошлом году было введено в эксплуатацию 10 новых скважин. Кроме того, совместно с облсоветом выданы специальные разрешения на разработку пяти новых месторождений. Планируем открыть еще 13 новых скважин», – рассказал Ростислав Замлинский.

Также он отметил, что в течение этого года наблюдается рост добычи газа, по сравнению с прошлым годом.

«Тот газ, что добывается здесь, поступает в домохозяйства Львовщины. Почти 700 млн м. куб. добывают на месторождениях Львовской области, то есть большую часть потребленного газа добывают в пределах области. Стратегия развития «Укргаздобыча» предусматривает добычу 20 млрд м. куб. до 2020 года – это столько, сколько нужно для обеспечения населения и бюджетной сферы», – отметил Ростислав Замлинский.

Директор по подготовке и транспортировке газа ПАО «Укргаздобыча» Александр Гордиенко анонсировал открытие первого в Украине виртуального газопровода в Закарпатской области.

«Виртуальный газопровод – перспективный новый проект ПАО «Укргаздобыча». Виртуальные газопроводы – это один из методов добычи газа в сложных районах, где никто не добывал еще газ, это болота, горы, где нет подводов газопроводов, станций. Это установка компрессорных станций в горах, планируется туда подводить подъездные дороги и оттуда вывозить газ как натуральный так и сжиженный. В этом году с лета мы планируем начать добычу газа и тогда мы сможем увидеть, какие запасы на каких глубинах у нас есть», – отметил Александр Гордиенко.

Кроме того он отметил, в этом году более 6 млрд грн потратят на закупку спецтехники для обработки скважин.

«Кроме виртуальных газопроводов большие средства будут вкладываться в скважины. Полностью закупаем парк спецтехники для гидроразработок и других работ, что до сих пор не проводили на скважинах. В этом году планируем более 6 млрд грн. вложить в закупку спецтехники для обработки скважин. Это все будет происходить в рамках Стратегии-2020, чтобы полностью в 2020 году мы были не только энергетически независимы, имели возможность экспортировать газ», – сообщил Александр Гордиенко.

Как рассказал директор газопромышленного управления «Львовгаздобыча» Александр Сендега, на этот год запланирован прирост добычи газа за счет интенсификации и новых технологий.

«Львовгаздобыча» занимается эксплуатацией 40 месторождений на территории 5 областей Украины. Крупнейший добычу газа во Львовской области. На этот год запланирован прирост добычи за счет новых технологий. Это связано с работой контюбинговой установки, промывки, кислотных обработок, механизированной добычи газа. За последние 2 года сделано много, это новые компрессоры, техника, система бурения, то есть идет полное обновление производства в рамках Стратегии-2020», – отметил Александр Сендега.

Отметим, в 2017 году на компрессорной станции «Держив» Стрыйского нефтегазопромыслов установили и запустили в работу два виды современного оборудования: установку осушки газа и два новых компрессорных агрегатов ARIEL.

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