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среда, 28 марта, 2018, 13:47 События
В посылке из Гонконга украинские таможенники обнаружили более 200 бриллиантов

В международном экспресс-отправлении документального характера сотрудники таможенного поста «Специализированный» совместно с управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и международного взаимодействия Киевской городской таможни ГФС обнаружили тайник с бриллиантами.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

«Мешочек с прозрачными камнями находился в умышленно вырезанном в документах отверстии. Отправление поступило в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины.

Несвойственное для документов вложение таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета», – говорится в сообщении.

Согласно экспресс-тесту обнаруженные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будут устанавливать эксперты-геммологи.

Сейчас продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции предусматривают статьи конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.

Это уже вторая попытка незаконно переслать драгоценные камни через таможенную границу Украины, которую предотвратили сотрудники Киевской городской таможни ГФС. В первом случае, камни пересылались в Украину в международном почтовом отправлении из Соединенных Штатов Америки.
таможняКитайГонконгГФСУбриллианты
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2018-03-28 15:41 :06