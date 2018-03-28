В посылке из Гонконга украинские таможенники обнаружили более 200 бриллиантов

В международном экспресс-отправлении документального характера сотрудники таможенного поста «Специализированный» совместно с управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и международного взаимодействия Киевской городской таможни ГФС обнаружили тайник с бриллиантами.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.
«Мешочек с прозрачными камнями находился в умышленно вырезанном в документах отверстии. Отправление поступило в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины.
Несвойственное для документов вложение таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета», – говорится в сообщении.
Согласно экспресс-тесту обнаруженные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будут устанавливать эксперты-геммологи.
Сейчас продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции предусматривают статьи конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.
Это уже вторая попытка незаконно переслать драгоценные камни через таможенную границу Украины, которую предотвратили сотрудники Киевской городской таможни ГФС. В первом случае, камни пересылались в Украину в международном почтовом отправлении из Соединенных Штатов Америки.