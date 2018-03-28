В первой игре отбора на Евро-2019 по настольному теннису украинки победили полячек

Женская сборная Украины по настольному теннису (на фото) одержала уверенную победу над командой Польши в отборочном матче на чемпионат Европы 2019 года.

Сборная Украины по настольному теннису в составе Маргариты Песоцкой, Татьяны Биленко, Анны Гапоновой и Соломия Братейко не отдала соперницам ни одной партии, сообщает xsport.ua.

В первом поединке серии, который прошел в Чернигове, украинские теннисистки выиграли у польской команды со счетом 3:0. Ответный Матч пройдет 22 мая в Польше.

Следующими соперницами украинок в отборе Евро-2019 по настольному теннису станут представительницы Словении.

Напомним, мужская сборная Украины по настольному теннису в первом квалификационном матче поединка континентального первенства потерпела поражение от Беларуси.

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