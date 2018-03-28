В МВД Беларуси готовят уголовные дела в отношении наемников-белорусов, которые воюют на Донбассе

Белорусская милиция собрала пять материалов следственных проверок в отношении белорусов, которые воюют на Донбассе и намерены в ближайшее время вернуться на родину.

Об этом сообщает газета «СБ. Беларусь сегодня».

«Собрано пять материалов следственных проверок в отношении наемников-белорусов, которые намерены в ближайшее время вернуться на родину – для дальнейшего их привлечения к уголовной ответственности. На контроль пересечения госграницы доставили 90 наемников», – отметил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД полковник Николай Карпенков.

Согласно белорусскому законодательству, граждане, которые принимают участие в боях за пределами страны, считаются наемниками независимо от того, воюют они за деньги или из идеологических соображений.

Сейчас Министерство внутренних дел Беларуси проверяет на причастность к наемничеству 734 белорусских граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Беларуси. По словам Карпенкова, уже обнаружили 188 человек, которые принимали участие в боях на территории Украины.

В 2017 году в Беларуси открыли 10 уголовных дел за наемничество, к уголовной ответственности привлекли семь белорусов. Также милиция обнаружила 22 граждан Украины, России, Таджикистана, которые проживали в Беларуси и также принимали участие в военных действиях на Донбассе.

Карпенко заявил, что около 40 человек, которые сражались на стороне всевозможных украинских формирований, остаются за границей. В Беларуси в отношении них возбудили уголовные дела за преступления, совершенные ранее (хулиганство, нанесение тяжких телесных повреждений, мошенничество, кражи и тому подобное).

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