В МЧС России назвали точное число погибших во время пожара в Кемерово

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово. Фото: radiosvoboda.org

В результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, данных о пропавших без вести на данный момент нет.

Об этом заявил заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов, передает «Интерфакс».

«Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», – сказал он.

Останки всех 64 погибших, сообщил Аксенов, переданы Следственному комитету. 27 человек опознаны, по шести погибших нужна дополнительная экспертиза, добавил он.

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