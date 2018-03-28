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среда, 28 марта, 2018, 11:32 Мир
В МЧС России назвали точное число погибших во время пожара в Кемерово
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово. Фото: radiosvoboda.org
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово. Фото: radiosvoboda.org

В результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, данных о пропавших без вести на данный момент нет.

Об этом заявил заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов, передает «Интерфакс».

«Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», – сказал он.

Останки всех 64 погибших, сообщил Аксенов, переданы Следственному комитету. 27 человек опознаны, по шести погибших нужна дополнительная экспертиза, добавил он.
РоссияпожарКемерово
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2018-03-28 12:40 :21