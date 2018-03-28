В Луцке разгорелся скандал вокруг закупки троллейбусов

Вокруг будущей закупки подержанных троллейбусов Луцким горсоветом вспыхнул очередной скандал.

Об этом сообщил собкор ИA ZIK.

Нардеп от Луцка Игорь Лапин обвинил городскую власть в попытке закупить транспортные средства по завышенной цене через фирму-посредника. По словам Лапина, «Общественная транспортная компания города Бьель» в Швейцарии объявила, что планирует заменить 10 троллейбусов 1997 года выпуска на новые в связи с тем, что в 2018 году у них истекает срок эксплуатации.

«А теперь что, собственно происходит. Делегация из ЛПЭ с представителем городского совета была в городе Бьель и рассматривала эти троллейбусы. Об этом сообщил Игорь Полищук (депутат горсовета, советник городского головы, – ИA ZIK). Но господин Полищук почему-то не сообщил, что ни представители ЛПЭ, ни городской совет тогда не заключали никаких договоренностей с «Общественной транспортной компанией города Бьель» на покупку у них троллейбусов по цене металлолома. В то время как, «Общественная транспортная компания» уже успела продать за копейки эти 10 троллейбусов на швейцарскую частную фирму «Ратинбас», которая до этого занималась перепродажей подержанных автобусов и микроавтобусов. А теперь, по словам владельца этой фирмы господина Ратина, активно готовятся продать эти 10 троллейбусов украинцам но уже по миллиону за штуку, и очень волнуется, чтобы эта сделка не сорвалась», – утверждает Лапин.

В свою очередь, Игорь Полищук в беседе с ИA ZIK уверяет, что закупка троллейбусов произойдет вполне прозрачно.

«Будет объявлен тендер и все будет происходить совершенно прозрачно. Любая компания сможет принять участие, если она сможет предложить такую цену, которая будет установлена в тендере», – отметил Полищук в комментарии ИA ZIK.

А во время сессии он конкретизировал, что на будущий тендер будут заявлены требования к троллейбусам. Также городская власть установит предельную цену одного троллейбуса в 29 тысяч евро.

«Мы посмотрели эти троллейбусы. На европейском рынке подержанных троллейбусов они лучшие», – уверяет Полищук. Он рассказал также об опыте Ивано-Франковска. Власти этого города приобрела короткобазные троллейбусы «Шкода» по цене 1,2 млн грн.

«Все произойдет прозрачно», – повторил Игорь Полищук.

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