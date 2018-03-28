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среда, 28 марта, 2018, 16:30 Киев
В Киеве станет больше современных пляжей

В столице началась подготовка к пляжному сезону: планируют открыть новые пляжи, обустроить туалеты, велопарковки, детские площадки, фонтанчики с питьевой водой.

В столице уже начали подготовку к пляжному сезону – об этом сообщает народный депутат Дмитрий Белоцерковец. По его словам, чиновники ставят перед собой задачу улучшить пляжную инфраструктуру Киева.

В городе планируют открыть два новых пляжа «Радуга» и «Галера». «Молодежный», «Венеция», «Детский», «Пуща-Водица», «Золотой» и два новых пляжа будут иметь награду «Голубой флаг».

В этом году на пляжах откроют три новые уборные и пять душевых. Обустроят пять новых детских площадок и семь велопарковок. Появятся шесть новых фонтанчиков с питьевой водой.

Награда «Голубой флаг» – экологический сертификат, который выдается пляжам и маринам стран Европы, Африки, Карибских островов, а также – Новой Зеландии, Канады на основании решения независимого Международного Жюри об их соответствии критериям Программы «Голубой флаг». В соответствии с требованиями, пляж должен соответствовать 32-м критериям, в частности, качества воды, экологического менеджмента, безопасности и услуг.
Киевокружающая среда
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2018-03-28 18:24 :02