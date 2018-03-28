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среда, 28 марта, 2018, 0:45 Киев
В КГГА объяснили, когда киевлянам отключат отопление

Отключение отопления начнется при условии, что среднесуточная температура воздуха будет составлять +8° или выше в течение трех дней подряд.

Об этом сообщили в пресс-службе Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

Согласно информации, это касается как жилого сектора, так и бюджетных учреждений.

При этом, отдельные бюджетные организации имеют собственные котельные, поэтому могут самостоятельно определить конец отопительного периода.

 
отоплениеКГГА
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2018-03-28 02:42 :08