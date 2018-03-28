В Кабмине обещают: До апреля проверят противопожарную безопасность всех торговых центров Украины

В Киеве владельцы некоторых центров добровольно начали демонстрировать свою готовность к экстренным случаям. Остальные еще не просили проверять их. Впрочем, архитекторы и пожарники в шоке, ведь ни один из 125 торговых комплексов столицы на самом деле не соответствует государственным строительным нормам.

Об этом говорится в информационной программе «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Когда в одном из столичных торговых центров начали проверять пожарную систему – начался ливень. Вода полилась с потолка, а на полу сформировались реки. Виной всему ороситель, здесь таких 30 тысяч.

«Сначала включаются пожарные датчики, происходит оповещение о пожаре. Останавливаются все эскалаторы и лифты, закрываются противопожарные шторы», – рассказывает совладелец ТРЦ Александр Меламуд.

Далее, в случае пожара, посетитель должен смотреть на значки, которые ведут к выходам. Такая пожарная система есть в каждом ТРЦ, уверяют работники. Однако, проинспектировав три торговых центра, выяснилось, что лишь в одном безопасно. Столичные архитекторы утверждают, что на самом деле ни один из ТРЦ Киева не соответствует строительным нормам и нормам подъезда пожарных машин.

«Периодически надо включать противопожарную систему, проверять состояние ее готовности. Время от времени необходимо включать систему дыма с такой же целью. С финансовой стороны такие вещи очень дорогие, поэтому коммерсанты начинают экономить, пренебрегая безопасностью», – говорит руководитель управления по вопросам чрезвычайных вопросов КГГА Роман Ткачук.

В Кабмине говорят: до апреля будут проверять торговые центры, школы, садики и больницы. Выводы обещали обнародовать, а если найдут нарушения, то такие места будут закрывать через суд.

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