В Борисполе пьяный мужчина пытался угнать патрульный автомобиль, – фото

Вчера, в вечернее время прямо возле Бориспольского ОП, нетрезвый мужчина совершил попытку проникнуть в патрульный автомобиль, во время чего и был задержан.

Об этом сообщает информационный портал «Моя Киевщина».

Свидетелем ужасно-нахального поведения стал член ГФ «Сектор Безопасности».

Кроме невероятно бессмысленного поступка он еще вел себя очень вызывающе, с использованием нецензурной брани в сторону работников полиции. Отдаем должное выдержке полицейских, что несмотря на все, отнеслись к этому мужчины довольно вежливо и пытались выяснить причину его действий. Но всему есть предел...

Злоумышленника задержали и составили два протокола о нарушении административного Кодекса – хулиганские действия и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, нарушителем оказался бывший сотрудник одной из охранных фирм, с которой его выгнали за воровство...

ГФ «Сектор Безопасности» подчеркивает необходимость контролировать собственные действия и призывает не становиться похожим на героя этой публикации.

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