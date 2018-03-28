В Борисполе пьяный мужчина пытался угнать патрульный автомобиль, – фото

Вчера, в вечернее время прямо возле Бориспольского ОП, нетрезвый мужчина совершил попытку проникнуть в патрульный автомобиль, во время чего и был задержан.
Об этом сообщает информационный портал «Моя Киевщина».
Свидетелем ужасно-нахального поведения стал член ГФ «Сектор Безопасности».
Кроме невероятно бессмысленного поступка он еще вел себя очень вызывающе, с использованием нецензурной брани в сторону работников полиции. Отдаем должное выдержке полицейских, что несмотря на все, отнеслись к этому мужчины довольно вежливо и пытались выяснить причину его действий. Но всему есть предел...
Злоумышленника задержали и составили два протокола о нарушении административного Кодекса – хулиганские действия и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, нарушителем оказался бывший сотрудник одной из охранных фирм, с которой его выгнали за воровство...
ГФ «Сектор Безопасности» подчеркивает необходимость контролировать собственные действия и призывает не становиться похожим на героя этой публикации.