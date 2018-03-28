В Батуми сегодня завершится личный чемпионат Европы-2018 по шахматам

Победа сегодня, 28 марта, в заключительном туре личного Евро-2018 по шахматам может сделать украинца Антона Коробова чемпионом Старого Света. Перед последним игровым днем наш гроссмейстер делит лидерство вместе с еще семью шахматистами.

В предпоследнем туре украинец Антон Коробов (на фото), который входил после девяти игровых дней в квартет лидеров, сыграл вничью черными с еще одним претендентом на чемпионство, поляком Радославом Войташеком, сообщает официальный сайт соревнований.

Вничью завершилась вчера вечером также встреча англичанина Гевейна Джонса против россиянина Максима Матлакова, у которых также было по семь очков.

Тем самым, перед заключительным туром по 7,5 очков набрали сразу восемь шахматистов – Войташек, чех Давид Навара, россиянин Санан Сюгиров, Коробов, Джонс, Иван Сарич, Матлаков и англичанин Люк Макшейн. Перечисленные спортсмены в порядке тех мест, которые они занимают по дополнительным показателям.

Лидер украинских шахмат, выпускник Львовского государственного университета физической культуры Василий Иванчук после вчерашней победы над россиянином Давидом Паравяном имеет семь очков.

Результаты партий десятого тура с участием украинских шахматистов

Радослав Войташек (Польша) – Антон Коробов (Украина) – 0,5:0,5

Василий Иванчук (Украина) – Давид Паравян (Россия) – 1:0

Никола Джукич (Черногория) – Владимир Онищук (Украина) – 0,5:0,5

Арман Пашикян (Армения) – Юрий Кузубов (Украина) – 1:0

Айк Мартиросян (Украина) – Мартын Кравцив (Украина) – 0:1

Андрей Волокитин (Украина) – Кирилл Шевченко (Украина) – 0:1

Петр Голубка (Украина) – Фалько Биндрих (Германия) – 1:0

Владислав Неведничий (Румыния) – Руслан Пономарев (Украина) – 0:1

Евгений Занан (Израиль) – Александр Ковчан (Украина) – 0,5:0,5

Валерий Неверов (Украина) – Анте Бркич (Хорватия) – 0:1

Збынек Грачек (Чехия) – Сергей Павлов (Украина) – 0,5:0,5

Давид Шенгелия (Грузия) – Эмиль Мирзоев (Украина) – 1:0

Анатолий Поливанов (Украина) – Савелий Голубов (Россия) – 0,5:0,5

Юрий Крикун (Украина) – Александра Горячкина (Россия) – 0,5:0,5

Антони Бейяйше (Франция) – Роман Мартынов (Украина) – 0,5:0,5

Вюгар Манафов (Азербайджан) – Сергей Завгородний (Украина) – 0:1

Сергей Смолин (Украина) – Бибисара Ассаубаева (Россия) – 0:1

Михаил Белоус (Украина) – Константинос Николаидис (Греция) – 1:0

Виталий Морозов (Украина) – Диана Ломая (Грузия) – 1:0

Еще двое украинцев, Александр Моисеенко и Анна Ушенина, прекратили свои выступления на чемпионате Евро-2018.

Чемпион Европы-2018 определится сегодня, 28 марта. Антон Коробов сыграет белыми против Гевейна Джонса. Победа может принести украинцу первый в карьере титул сильнейшего на континенте.

До сих пор среди украинцев это звание получали Василий Иванчук в Анталии-2004 и Александр Моисеенко в Легнице-2013.

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