В аэропорту Израиля столкнулись самолеты

В среду утром, 28 марта, в израильском международном аэропорту возле терминала столкнулись два самолета – Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al.
Об этом, ссылаясь на Israel National News, сообщает «Укринформ».
«В среду утром в израильском Международном аэропорту имени Бен-Гуриона возле терминала столкнулись Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al», – говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет Boeing 737 двигался назад, чтобы отъехать от терминала для вылета в Берлин. Однако он столкнулся с хвостом Boeing 767 израильской авиакомпании El Al, который должен был вылететь в Рим.
Пассажиров с обоих самолетов эвакуировали. Никто не пострадал.
Сейчас инцидент расследуется.