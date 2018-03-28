В аэропорту Израиля столкнулись самолеты

В среду утром, 28 марта, в израильском международном аэропорту возле терминала столкнулись два самолета – Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al.

Об этом, ссылаясь на Israel National News, сообщает «Укринформ».

«В среду утром в израильском Международном аэропорту имени Бен-Гуриона возле терминала столкнулись Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al», – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет Boeing 737 двигался назад, чтобы отъехать от терминала для вылета в Берлин. Однако он столкнулся с хвостом Boeing 767 израильской авиакомпании El Al, который должен был вылететь в Рим.

Пассажиров с обоих самолетов эвакуировали. Никто не пострадал.

Сейчас инцидент расследуется.

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