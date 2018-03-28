Умерла одна из самых известных французских актрис

Во Франции скончалась знаменитая французская актриса Колетт Дашевиль, более известная под именем Стефан Одран.
Об этом сообщает AFP.
Звезде было 85 лет, когда она умерла из-за последствий болезни. Стефан Одран начала свою карьеру в 1950-х годах. Сначала она выступала в парижских театрах, а после начала сниматься в кино.
Широкую популярность актриса приобрела благодаря сотрудничеству с режиссером Клодом Шабролем. Их первым совместным фильмом стала картина «Кузены» 1959 года. Позже у пары завязался роман, и они поженились.
Пик карьеры Стефан Одран пришелся на 1970-е годы, когда она снялась в таких фильмах своего мужа, как «Мясник» и «Кровавая свадьба». Актриса также сыграла в картине испанского режиссера-сюрреалиста Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии».
В 1974 году Одран воплотила роль Илоны Морган в фильме «Десять негритят».
Читайте также: Умер основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди