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среда, 28 марта, 2018, 11:13 Общество
Украинцам упростили визовый режим в Оман

Граждане Украины, планирующие туристическую поездку в Оман, отныне могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Для оформления электронной визы можно воспользоваться сервисом на веб-странице Королевской полиции Султаната Оман.

Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию заграничного паспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.

При въезде на территорию Оман нужно также иметь подтвержденное бронирование гостиницы и обратный билет.

Оман – это небольшая страна, расположенная на юго-востоке Аравийского полуострова. Оман считается наиболее светской страной Персидского залива. Здесь, например, в отличие от соседних, более консервативных монархий, женщины могут претендовать на любую работу – они работают водителями такси, полицейскими.
МИДУкраинавизовый режимОман
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2018-03-28 12:40 :55