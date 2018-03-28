Украинцам упростили визовый режим в Оман

Граждане Украины, планирующие туристическую поездку в Оман, отныне могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Для оформления электронной визы можно воспользоваться сервисом на веб-странице Королевской полиции Султаната Оман.

Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию заграничного паспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.

При въезде на территорию Оман нужно также иметь подтвержденное бронирование гостиницы и обратный билет.

Оман – это небольшая страна, расположенная на юго-востоке Аравийского полуострова. Оман считается наиболее светской страной Персидского залива. Здесь, например, в отличие от соседних, более консервативных монархий, женщины могут претендовать на любую работу – они работают водителями такси, полицейскими.

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