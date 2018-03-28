Украинская ГТС гарантировала, что Россия не решится на широкомасштабное наступление, – Сазонов

В истории с «Северным потоком-2» основная надежда Украины – санкции США против «Газпрома». Ведь сейчас Штаты пытаются выйти на европейский рынок углеводородов, поэтому и заинтересованы в ограниченных поставок из России.

Такое мнение в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал политолог Кирилл Сазонов.

«Газпром» продолжает заниматься шантажом Украины и всей Европы. Газовая труба для России – скорее политический рычаг, чем экономический вопрос», подчеркнул Сазонов.

«Северный поток-2», по его словам, несет значительные угрозы для Украины. Мол, в первую очередь потому, что сама наша газотранспортная система была гарантией того, что Россия не решится на широкомасштабное военное наступление.

«Здесь дело не только в деньгах, которые мы теряем или Польша. В принципе, лоббисты этого «Северного потока-2» – только Германия, Австрия и Россия. Всем остальным он не нужен. Поэтому и наша основная надежда на санкции из США, которыми они угрожают даже своим партнерам», – отметил политолог.

И он подчеркнул: сейчас Украина должна не ждать решений Еврокомиссии или США, а проводить активную собственную политику.

«В Верховной Раде сейчас лежит проект постановления об обращении к Евросоюзу. Там предлагается делать акцент на статьях Соглашения об ассоциации и Энергетическое сообщество и провести консультации между Украиной и Европейской комиссией. Это попытка на таком уровне заблокировать проект «Северного потока-2», – рассказал Сазонов.

В перспективе Украине нужно делать ставку на добычу собственного газа, угля и нефти.

«Если обеспечить достойные условия для украинского бизнеса, через пять лет мы вообще забудем о закупках углеводородов», – убежден эксперт.

Однако, он заметил: в ситуации вокруг «Северного потока-2» Европа не выступает единым целым с одним консолидированным мнением.

«Польша, Балтийские страны и Дания полностью поддерживают украинскую позицию. Германия и Австрия лоббируют свои интересы, ведь они заинтересованы в этом хабе. Для их бизнеса очень выгодно сидеть на распределении российского газа. А, очевидно, что бизнес влияет на политику. Тогда как в Евросоюзе слово Германии весит больше, чем Украины или Польши», – акцентировал политолог.

Поэтому, несмотря на то, что Россия все больше изолируется от Запада, интересы немецкого бизнеса привалируют над политикой.

«И здесь я в первую очередь рассчитываю все же на позицию США. Они достаточно уверенно выходят на европейский рынок углеводородов. Поэтому и заинтересованы в ограниченных поставках из России. Т.к. уже, фактически, выбили ее с китайского рынка, сделав бессмысленным возведение трубопровода «Сила Сибири». Поэтому, очевидно, что Штаты захотят вытеснить Россию из Европы, поставляя туда свой газ. Поэтому они запугивают санкциями не только «Газпром», но и всех его партнеров», – рассказал Сазонов.

Как сообщалось, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. В свою очередь «Нафтогаз-Украина» заявил, что такое решение Германии является «неприятным, но прогнозируемым». Кроме того, накануне в Госдепартаменте США предупредили компании, которые стремятся сотрудничать с энергетическим сектором России, в частности, строить газопровод «Северный поток-2», об угрозе введения против них санкций.

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