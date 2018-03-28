Украина и Израиль завершили переговоры по зоне свободной торговли

Украина завершила переговоры о заключении Соглашения о свободной торговле с Израилем.

Эта сделка сделает экспорт в Израиль дешевле путем отмены или уменьшения ввозных пошлин, и быстрее – благодаря договоренностям относительно упрощения таможенных процедур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Соглашение о свободной торговле с Израилем будет способствовать развитию промышленности и перерабатывающего производства в Украине благодаря сотрудничеству и кооперации украинских и израильских предприятий. Соглашение сделает экспорт в Израиль дешевле путем отмены или уменьшения ввозных пошлин, и быстрее – благодаря договоренностям относительно упрощения таможенных процедур, и будет способствовать увеличению нашего экспорта. Это часть работы правительства и министерства по расширению возможностей для экспортеров и доступа к рынкам», – прокомментировал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

28 марта главы украинской и израильской делегаций согласовали завершение переговорного процесса относительно положений Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль. Кубов отметил, что уже сейчас торговля между Украиной и Израилем демонстрирует рост. Так в 2017 году украинские предприятия экспортировали в Израиль товаров и услуг на 781,2 млн долл. США, то есть на 19,1% больше по 2016 год.

Главы делегаций также утвердили дальнейший план действий для подписания соглашения. Сторонами будет осуществлен ее подробную юридическую выверку, после чего документ будет представлен соответствующим органам обеих стран для утверждения. Стороны ожидают, что либерализация рынков товаров станет толчком для роста объемов торговли.

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