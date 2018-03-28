Украина высылает первого и второго секретаря посольства России, – Арьев

Украина вышлет 13 российских дипломатов достаточно высокого уровня – первого, второго секретаря посольства.

Об этом в эфире «112 Украина» сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

Арьев отметил, что во время принятия решения о высылке российских дипломатов на Украине со стороны партнеров не чинилось никакого давления.

«Никакого давления на Украину не оказывали, это решение было принято в знак солидарности с нашими британскими коллегами... Мы должны сделать этот шаг, так же, как в свое время Великобритания и страны ЕС ввели санкции против РФ из-за российской агрессии против Украины. Это был абсолютно взвешенный и логичный шаг», – отметил он.

«Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря (посольства, – ред.), то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов. Я считаю, что этим шагом мы показываем единство с европейским сообществом», – добавил вице-президент ПАСЕ.

На вопрос о том, имеет ли Россия право прислать вместо высланных дипломатов замену именно на эти 13 человек идет сокращение дипмиссии, Владимир Арьев отметил:

«В данном случае они имеют право посылать кого-то на замену. Украинская сторона, конечно, будет рассматривать, но наш уровень дипломатических отношений после того, как Украина отказалась принимать посла РФ, находится на низком уровне», – добавил он.

Напомним, ранее в 24 странах мира заявили о намерении выслать российских дипломатов, среди которых Великобритания, США, Германия, Польша, Франция, Канада, Литва, Чехия, Нидерланды, Дания, Италия, Албания, Латвия, Румыния, Хорватия, Эстония, Финляндия, Швеция, Венгрия, Австралия, Македония, Бельгия, Ирландия и Норвегия. Украина также приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов.

Экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери 4 марта. Позже премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа «Новичок», что производят в России.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов в рамках мер, принятых как реакция на инцидент в Солсбери. Позже Евросоюз принял решение отозвать своего посла из России для консультаций.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.