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среда, 28 марта, 2018, 0:29 Политика
Украина ратифицировала положения Глобального реестра бенефициаров компаний

Украина присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний.

Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, передает «Интерфакс-Украина».

Министерство юстиции Украины имплементировало положения директивы 2009/101/ЕС относительно раскрытия информации компаниями, что обеспечило информационную прозрачность деятельности юридических лиц и обнародования данных о конечных бенефициарах в Едином государственном реестре.

«Таким образом, Украина стала первой страной, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний», – приводит слова С.Петухова пресс-служба Минюста во вторник.

 
Министерство юстиции
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2018-03-28 02:42 :21