Ученые исследовали здоровье украинских школьников: ситуация критическая

Львовский медицинский университет провел масштабное скрининговое исследование здоровья детей школьного возраста. Опросив 70 тыс. школьников, медики пришли к выводу, еще львиная доля детей заканчивают школу с несколькими хроническими заболеваниями, развитию которых можно было помешать.

Это уже третье такое исследование львовских педиатров. Первое провели в 2002 году, второе – в 2012. И нынешние результаты, рассказали ученые во время пресс-конференции, значительно разнятся.

Сергей Няньковский, профессор кафедры педиатрии ЛНМУ им. Д. Галицкого, рассказал о результатах исследования начинает с неутешительных цифр общеукраинского масштаба: «если большинство детей, которые идут в школу, относительно здоровы и не имеют хронических заболеваний, то, по данным Киевского института педиатрии, акушерства и гинекологии, только 5% выпускников остаются здоровыми. То есть школа превращается в место, где ребенок теряет свое здоровье».

Эту тенденцию заметили и родители. Если во время первого исследования 96,5% родителей считали своих детей условно здоровыми, то за 15 лет их количество уменьшилось до 75,8%. Вероятно, это и обусловливает то, что большинство родителей во всех классах (70-87%) считают необходимым введение в школах уроков лечебно-профилактической физкультуры, а каждая четвертая мама первоклассников считает, что ребенок нуждается в консультации квалифицированного педиатра.

«Особенно важны первые годы обучения, когда происходит полная смена всех составляющих жизни ребенка. Изменение ее физической, умственной, социальной активности, меняется поведение, растет загруженность. То есть именно в начальные годы происходит адаптация ребенка к систематическому обучению в школе. Из-за этого напряжения мы наблюдаем возникновение синдрома школьной дезадаптации и, как следствие, мы имеем рост функциональных заболеваний, хронических патологий, что приводит к плохой успеваемости. Только физически здоровый ребенок, психологически уравновешенный и социально адаптированный может выдержать весь этот поток информации, который сегодня ложится на плечи ребенка», – отметила кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии ЛНМУ им. Д. Галицкого Марта Яцула.

Причин, по которым дети теряют здоровье несколько: чрезмерная школьная нагрузка, неправильное питание и стиль жизни, а также недосмотр за детьми со стороны родителей и медицинской системы.

«Когда мы начинали, работала еще достаточно мощная педиатрическая служба, была диспансеризация, были школьные врачи, наблюдение в поликлиниках было достаточно интенсивным. Сейчас мы, к полному счастью, имеем еще и реорганизацию здравоохранения, которая, очевидно, нужна, но она проводится пока таким способом, что реально педиатрия пока ликвидирована. И если за новорожденными еще есть уход, то школы вообще выпадают из-под внимания врача», – отметил Сергей Няньковський.

Следовательно, по результатам исследования, лидером среди детских болезней является болезни пищеварительной системы, которые к окончанию школы становятся хроническими. Так, на периодические боли живота жалуются 54,7% первоклассников. Жалобы на тошноту встречаются в 19,4% первоклассников и 22% выпускников. «Если есть уже комбинация боли живота и тошнота, это уже сильное подозрение на то, что формируется какое-то заболевание пищеварительной системы. Но если к тому еще добавляется отрыжка, которая регистрируется у 33% первоклассников и 21% старшеклассников, там уже и моторика задействована. То есть уже пошел процесс, уже надо что-то делать. Но родители часто считают, что ребенок перерастет, а оно, увы, не проходит», – рассказал профессор.

О чрезмерной нагрузке на учащихся свидетельствует то, что после первых месяцев обучения свыше 64% первоклассников жалуются на усталость, среди выпускников этот показатель еще больше – 82,7%.

«У значительного числа детей наблюдается нарушение сна, и если среди детей первого класса это где-то 25%, то в 11 классе это каждый третий ребенок», – отметил Сергей Няньковский.

С возрастом школьников увеличивается количество детей, жалующихся на периодическую головную боль. Если в первом классе это почти 35% то в одиннадцатом от головной боли страдают уже 62% учащихся.

К этим проблемам добавляется также нарушения зрения, проблемы с зубами, низкая физическая активность, чрезмерное потребление сладостей и газированных напитков.

«Мы можем сказать, что ситуация достаточно критическая, и что дети неухоженные, как в медицинском аспекте, так и в некоторой степени в социальном», – резюмировал врач.

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