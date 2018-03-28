Ученые разгадали загадку «пришельца», найденного в пустыне Атакама

В 2003 году в заброшенном городке в пустыне Атакама в Чили нашли необычный скелет длиной всего 15 сантиметров с неестественно вытянутой головой. Интернет-пользователи увидели в нем представителя инопланетной цивилизации. Результаты генетических исследований, опубликованных в журнале «Genome Research», не оставляют сомнений: скелет принадлежит человеку – преждевременно рожденной девочке, страдавшей от тяжелых заболеваний.

Об этом сообщает RMF FM.

Скелет переходил из рук в руки, пока через несколько лет ученые наконец получили возможность основательно его исследовать. Первоначальные анализы показали, что остатки содержат хорошо сохранившуюся ДНК, которая подходит для исследований с помощью современных методов секвенирования ДНК.

«Этот необычный образец, относительно которого было много необычных гипотез, идеальный пример, когда современная наука может ответить на вопрос, что это», – отметил профессор. Гарри Нолан из Медицинской школы Стэнфордского университета, который вместе с коллегами анализировал образцы, взятые из костного мозга мумии.

После пяти лет исследований группа ученых, в которую, в частности, входила д-р Атул Батт из Университета Калифорнии в Сан-Франциско, установила, что вне всякого сомнения – это останки человека, девочки, страдавшей от очень серьезной болезни. Исследователи обнаружили не одну, а много генных мутаций, важных для формирования костей. Среди них были гены, важность которых для некоторых заболеваний известна, а также те, чья мутация никогда не была описана ранее.

Во время секвенирования генома результаты сравнивали, в частности, с ДНК приматов: шимпанзе и королевского макаки. Это позволило определить, что останки принадлежат человеку. Исследование полиморфизма одиночного нуклеотида, в свою очередь, помогли проследить чилийские корни Аты, а анализ хромосом Х и Y помог определить ее пол.

«Когда врачи проводят исследования для пациентов и их семей, как правило, ищут одну причину, какие-то редкие, необычные мутации, которые могут объяснить болезни ребенка. В этом случае мы можем быть практически уверенными, что причин было много», – считает д-р Батт.

Фото из открытых источников

Это, по его мнению, означает, что, настойчиво ища одну причину, трудно фактически диагностировать и найти правильную терапию.

«Трагическое положение Аты можно объяснить сравнительно коротким списком генных мутаций, о которых мы раньше знали, что они важны для правильного развития костей», – добавил проф. Нолан.

Исследователи надеются, что анализ этого необычного случая поможет в будущем диагностировать заболевание костей у детей.

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