Ученые обнаружили новый человеческий орган – интерстиций

Ученые обнаружили новый человеческий орган, открытие которого, как они надеются, поможет им лучше понять распространение рака в организме.

Слои, которые долгое время считались плотной, соединительной тканью, в действительности являются серией заполненных жидкостью промежутков, которые исследователи назвали «интерстициями».

Эти промежутки покрывают кишечник, легкие, кровеносные сосуды и мышцы и образуют сеть, поддерживаемая сильными, гибкими белками.

Новый анализ, опубликованный в журнале Scientific Reports, впервые идентифицирует эти промежутки, как новый орган и пытается понять их функцию.

Следует отметить, что процессы до сих пор оставались незамеченными, несмотря на то, что они являются одним из крупнейших органов в организме человека.

Команда, стоящая за этим открытием, заявила, что эти промежутки могут действовать как «амортизаторы», защищающие ткани тела от повреждений, – информирует издание The Independent.

Работники медицинского центра Mount Sinai Beth Israel Medical Center д-р Дэвид Карр-Локк и д-р Петрос Бениас наткнулись на интерстиции при обследовании желчных протоков пациента на выявление признаков рака.

Они заметили полости, которые были не характерны для анатомии человека, и обратились за помощью к патологу Нью-Йоркского университета д-ру Нилу Тейзу.

В процессе исследования ученые поняли, что традиционные методы исследования тканей тела пропускают интерстиции. Вместо того, чтобы рассматривать их как заполненные жидкостью абсорберы, их воспринимали, как обычный слой соединительной ткани.

Подробнее исследовав их структуру, ученые поняли, что они присутствуют не только в желчных протоках, но и окружают много важных внутренних органов.

Кроме способности интерстициев защищать органы от повреждений, исследователи обнаружили доказательства того, что они могут служить определенным коридором для раковых клеток, которые, проходя сквозь него, могут попадать в лимфатическую систему.

Понимание этой недавно обнаруженной границы в организме человека могло бы позволить ученым разработать новые тесты на рак.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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