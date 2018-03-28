Тюремные правила в РФ действуют только для политзаключенных, – Чийгоз

В тюрьмах Российской Федерации существует общий распорядок пребывания. Он не относится к обычным уголовным арестантам, а применяется именно к тем, кого нужно сломать, в частности, политзаключенным.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

«В 2014 году в России и Крыму было 11 украинских политзаключенных, сейчас уже 65 человек. Но этих людей посадили в тюрьму не потому, что они занимались политикой, а за то, что они объявили о своей позиции. Потому что Российской Федерации необходимо «нарисовать» определенное количество врагов в Крыму для того, чтобы и дальше героически защищать от них крымчан», – рассказала заместитель председателя правления Центра гражданских свобод Александра Романцова.

Она рассказала, что тема «Правого сектора» в России сейчас стала менее популярна, поэтому начались репрессии в отношении мусульманской молодежи.

«В России немного изменилась тема, ведь ранее «Правый сектор», к которому пытались приписать Кольченко, Сенцова, Афанасьев, уже потерял свою медийность. Поэтому следующую большую группу людей, которую они арестовали, были преимущественно крымские татары. Фактически из 65 задержанных, большинство – мусульмане. Скорее всего, это происходит из-за того, что они пытаются создать имидж «крымского ИГИЛА», – считает она.

Хотя, по ее словам, большинство из задержанных парней никогда не состояли ни в каких террористических организациях.

«Сейчас более ста детей остались без своих отцов из-за того, что им пытаются приписать то, чего они не делали. Сначала их удерживают в Крыму, а дальше переводят на территорию РФ, в основном, через ростовский трибунал, который с 2015 года рассматривает дела по терроризму, экстремизму, шпионажу. Ярким примером является Олег Сенцов, который сейчас отбывает срок заключения на Ямале, почти за полярным кругом, а это является очень серьезным нарушением международного права», – прокомментировала Романцова.

Поэтому, по ее словам, украинцы, попадающие в российские тюрьмы, испытывают тяжелое психологическое давление, а иногда и физические издевательства. Их пребывание в РФ трудно назвать курортом.

«Тюремная система убивает здоровье людей. Потому что если заключенные относятся к нашим политзаключенным очень по-разному и почти всегда есть поддержка независимо от национальности, то администрация стандартно создает все условия, чтобы и так тяжелое пребывание было максимально неудобным, убийственным и нездоровым», – подчеркнула она.

Ее поддержал и бывший политзаключенный и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, рассказавший, что в тюрьме существует общий распорядок пребывания. Он не относится к обычным уголовным арестантам, но очень жестко применяется по отношению к тем, кого надо сломать.

«Например, если написано, что ты должен встать в шесть утра и до десяти вечера находиться в положении сидя или стоя, учитывая, что сидеть в камере, фактически не на чем. То пребывание на твоих же нарах расценивается как грубое нарушение порядка. И это как раз тот элемент, который очень унизителен, когда ты знаешь, что вся тюрьма чувствует себя свободно, а ты даже не имеешь права полежать», – прокомментировал Чийгоз.

Поэтому, по его словам, главное договориться с самим собой, а обязанность украинского общества – это ценить.

«Думаю, что те, кто сейчас находятся в тюрьмах, имеют внутренний дух и они это делают не для картинки и не для того, чтобы им вручали награды. Они помнят о своем долге как гражданина и мужчины, и это важно», – подчеркнул он.

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