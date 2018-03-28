Телеканал ZIK требует от «Братства» Корчинского немедленно снять блокаду

Команда ZIK требует от представителей радикальной организации «Братство» Дмитрия Корчинского немедленно снять блокаду и не угрожать деятельности последнего независимого телеканала в Украине, его журналистам и приглашенным на эфиры гостям. А также просит лично министра МВД Украины А. Авакова отреагировать на бездействие правоохранителей.

Сегодня утром активисты «Братства», которое возглавляет Дмитрий Корчинский, начали круглосуточное пикетирование телеканала ZIK под столичной студией в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, что на Аллее Героев Небесной Сотни, 1.

На своей странице в Facebook лидер «Братства» Дмитрий Корчинский заявил о готовности «уничтожить канал» (!!!).

Ранее команда ZIK заявляла об угрозе возможного силового захвата здания телеканала радикальными организациями. Работники ZIK обращались с просьбой о защите к правоохранительным органам и международным правозащитным учреждениям.

Информация же, изложенная лидером организации «Братство» Дмитрием Корчинским в выше указанном посте в Facebook относительно продажи телеканала ZIK Виктору Медведчуку, не соответствует действительности. Руководство медиа-холдинга отмечает, что отсутствуют какие-либо переговорные процессы относительно продажи ZIK.

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