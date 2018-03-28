Супрун: Процесс выбора семейного врача не имеет конечных сроков

Процесс выбора врача и подписание декларации не имеет конечных сроков, а значит каждый сможет найти своего специалиста, когда будет удобно. Однако, не нужно откладывать это на месяца.

Об этом в Фейсбуке сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Самое главное, определиться с человеком, которому вы доверяете. Семейный врач, терапевт или педиатр, с которым вы подпишете декларацию, должен стать вашим первым доверенным лицом в вопросе здоровья.

Именно ему вы будете звонить во время простуды и других проблем и вопросов по поводу самочувствия. Он будет давать советы по профилактике, лечения и при необходимости даст направление к узким специалистам», – написала У.Супрун.

Руководитель министерства отметила, что процесс подписания деклараций с врачом не имеет конечных сроков.

Источник: facebook.com/ulanasuprun

«Если еще не знаете, к какому врачу хотите ходить – не переживайте. То, что со второго апреля начинается национальная кампания по выбору врача не означает, что вот-вот все врачи сядут на поезд и вам нужно успеть купить на него билет.

Процесс выбора врача не имеет конечных сроков, а значит каждый сможет найти своего специалиста, когда будет удобно. Но и не откладывайте это на месяцы», – сообщила У.Супрун.

«Начните расспрашивать знакомых или отталкивайтесь в выборе от медучреждения, где хотели бы лечиться. Заметьте, что это должно быть учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь и оно должно быть подключено к электронной системе здравоохранения.

Часть медучреждений уже подключилась, часть еще в процессе. Просим местную власть максимально способствовать подключению медучреждений к системе «Электронное здоровье».

Когда найдете врача, визит к которому будете довольны, подпишите с ним декларацию», – добавила и.о. министра.

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