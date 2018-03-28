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среда, 28 марта, 2018, 17:26 Политика
Судья, посадивший Тимошенко, получил в Москве лицензию адвоката

Скандальный экс-судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев, который стал широко известен после того, как отправил за решетку бывшую главу правительства Украины Юлию Тимошенко, получил в Москве лицензию адвоката.

Об этом сообщает НВ.ua со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Адвокатской палаты Москвы.

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В сентябре прошлого года Апелляционный суд Киева дал разрешение на арест экс-судьи Печерского райсуда Родиона Киреева, который в 2011 году вел дело экс-главы правительства Тимошенко и приговорил ее к семи годам лишения свободы.

По данным ГПУ, решения по данному делу, выносившиеся Киреевым, были «неправосудны».

Впрочем, бывший судья так и не предстал перед украинским правосудием, сбежав в Россию.

После этого Генпрокуратура вынесла постановление о его аресте и объявила в розыск.
РоссияРодион Киреев
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2018-03-28 18:23 :36