Суд в России оставил Сущенко под стражей еще на полгода

Украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже, продлили срок содержания под стражей в изоляторе Лефортово на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев.

Его адвокат, Марк Фейгин, сообщил, что соответствующее решение принял Мосгорсуд, передает УНИАН.

Дело Сущенко, согласно процедуре, и в этот раз рассматривали в закрытом режиме через наличие «государственной тайны» (по версии российского следствия).

Также сторона обвинения начала зачитывать письменные материалы дела. Фейгин отметил, что в деле будет всего два свидетеля обвинения.

Фейгин уверен, что Сущенко обменяют, и уже в этом году он вернется домой.

Напомним, 3 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в московском СИЗО Лефортово журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко. Лефортовский суд Москвы арестовал его по обвинению в «шпионаже», а Укринформ назвал это спланированной провокацией.

Адвокат Фейгин сообщил, что журналиста «сдал» друг семьи, с которым он поддерживал отношения во время своих приездов к родственникам в Москву.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить журналиста Романа Сущенко, который незаконно удерживается в России.

24 января ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России прекратить преследования журналистов.

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