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среда, 28 марта, 2018, 1:15 Политика
Суд разрешил военным прокурорам и дальше засекречивать свои декларации

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции (ЦПК) относительно решения админсуда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров.

Об этом говорится в сообщении ГПК в Facebook.

«Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций отдельных военных прокуроров», – говорится в сообщении.

Работники ЦБК подозревают судью, который принимал решение, в предвзятости.

«Невооруженным глазом было видно предвзятость судьи Рубашка, который снимал наши вопросы и подыгрывал военным прокурорам. Очевидно, что декларации засекречены, чтобы спасти подчиненных Матиоса от лжи в декларациях. Но судьи апелляционного админсуда считают, что Матиос, который не имел полномочий принимать такие решения, сделал все правильно», – подчеркнули в центре.

Как пример, в ГПК привели декларацию заместителя главного военного прокурора по фамилии Борзых, «который непонятно за какие доходы арендует огромный дом под Киевом».

«И таких, как Борзых, 72 прокурора», – отметили в ГПК.

Напомним: в декабре 2017 года главный военный прокурор Анатолий Матиос принял решение «о применении специальных мер безопасности» до сотрудников военной прокуратуры. Меры предусматривали запрет на публикацию информации в отношении следователей и прокуроров в публичных реестрах.

 
е-декларациивоенный прокурор
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2018-03-28 02:42 :18