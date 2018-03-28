Стоит ли Украине переходить на латиницу? Климкин спровоцировал бурную дискуссию в FB

Глава украинского МИД Павел Климкин предлагает обсудить идею введения в Украине латинице рядом с кириллической азбукой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Климкина, к такой идее его побудила предложение историка и журналиста из Польши Земовита Щерека на встрече 26 марта.

«Разговаривали вместе с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роль Украины в центральноевропейской сообществе. Среди собеседников – журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. Считаю, что мы действительно мало внимания уделяем нашей региональной динамике.

Я абсолютно убежден, что Центральная Европа может полностью возродиться лишь после освобождения Украины от постсоветскости. Только в таком случае это будет целостный, самодостаточный и успешный проект», – отметил глава украинского МИД.

«Однако самое интересное традиционно за кулисами. В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель – формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересных комментариев», – написал Климкин.

Отметим, что под этим его заметке в Facebook началось активное обсуждение. При этом высказываются как сторонники перехода на латиницу, так и противники такой идеи.

ИА ZIK подает самые интересные из комментариев:

Андрей Соколов: «Давно пора вводить параллельную латиницу, это еще больше оторвет нас от пуповины мордора! Украинцы не имеют собственного оригинального алфавита, а следовательно, нечего держаться не за свое. Кроме того, кириллица Кирилла и Мефодия – это не та, которой мы пользуемся сейчас, теперешняя – это русская калька с украинским «Є» и не более».

Сергей Шумило: «А что еще посоветовал польский пан хлопам из восточных кресов??? Что вслед за языком надо еще будет выполнить по совету поляков? Когда-то они уже пытались заменить латиницей... И чем это закончилось?! Но то господа из МИДА, наверное, плохо учили в школе...(((Может, надо руководству МИД несколько лекций прочитать? Или других проблем уже нет у господина министра? Наверное, это такими действиями он хочет вернуть Донбасс и Крым?»

Сергей Шумило: «Господину Климкину следовало бы знать, что это от Киева когда-то принимала Москва кириллицу, а не наоборот. На кириллице основана вся наша 1000летняя культура, литература, язык. Разрушить это – это уничтожить все наше многовековое культурное наследие, уничтожить саму душу украинцев. Поляки, может, и рады будут, т.к. латиница всегда была для них орудием полонизации восточных кресов... Удивляет логика министра, потому что когда-то Москва от Киева многое переняла, и что, теперь из-за это мы должны в очередной раз отрекаться от самих себя в угоду каким-то польским умникам? По логике, которую озвучил господин Климкин, если у россиян по две руки и две ноги, то чтобы не быть похожими, и существенно отличаться от них, может всем отрубить по одной руке и ноге? Вот действительно будет различие! Но пусть господин Климкин первым покажет пример...»

Borys Lebeda: «Я против перехода на латиницу – наша азбука лучше приспособлена к нашему языку. Лучше полякам предложите перейти на кириллицу: они Щецин смогут писать пятью буквами вместо восьми!»

Тарас Роса: «Я тоже был бы за латиницу. Но из всех существующих вариантов нет ни одного адекватного.

Латинский алфавит выглядит очень круто по сравнению с кириллицей, но разве что в английских текстах, где слова не слишком длинные, все буквы используются гармонично и в меру.

С украинским языком и ее шипящими, мягкими согласными, йотациями и остальными звуками которые плохо передает латинка, так не получится и придется придумывать кучу диакретических знаков (как в турецком или вьетнамском) или использовать диграфы, триграфы или тетраграфы (как в польском), которые сведут на нет всю красоту и удобство латиницы.

С другой стороны, можно избавиться от принципа «как пишется – так и читается» и придумать кучу правил (как в английском), но это еще больше усложнит украинский язык.

Среди всех аргументов сторонников латинизации адекватных тоже мало.

Переход на латиницу никак не упростит изучение украинского языка иностранцами (я имею в виду англоязычных иностранцев), потому что они просто не будут знать перевода слов да и вряд ли смогут правильно их прочитать с учетом всех диакретических знаков или ди-, три-, тетраграфов. Им будет гораздо проще выучить 33 буквы кириллицы, 7 из которых читаются и пишутся одинаково (а, е, и, к, м, о, т), то есть только 26 букв, и этого будет достаточно, чтобы более-менее правильно читать украинские слова. Для человека, который учит новый язык, выучить 26 букв не должно вызвать сложностей.

То же самое касается и наших школьников. Введение латиницы никак не поможет им лучше читать английские слова или в изучении английского языка в целом.

Последним аргументом остается «лишь бы не как у москалей», но имеет ли смысл так усложнять себе жизнь ради этого?

Кириллица и украинский язык тесно связаны. Она прекрасно передает все звуки и все слова читаются четко и однозначно. А то что кто-то где-то в мире называет ее «russian alphabet» – это просто из-за их незнания. Эти люди до недавнего времени вообще не знали ничего об Украине.

Вы тоже не всегда сможете отличить китайские и японские иероглифы.

Если Украина станет успешной, начнет больше заявлять о себе в мире с позитивной точки зрения, больше контактировать с миром, то такой путаницы не будет. Мы вполне можем сделать кириллицу одной из своих национальных особенностей и тогда ее будут называть «ukrainian alphabet».

Александр Стоян: «Язык, алфавит, все, что на них написано за века, – это наши корни, то, что делает нас собой, Украинцами. Не надо косить под Чехию и Словакию. Надо углублять и развивать свое собственное, чтобы они хотели косить под нас. Посмотрите на Китай – они не латиницей делают себя великими».

Petro Potapenko: «Спросите миллионы украинцев, которые на заработках за границей и присылают миллиарды долларов домой. Однозначно скажут: надо латиницу».

Павел Балабанов: «Надо сказать, что и украинская диаспора в большинстве своем использует кириллицу и не спешит вводить латиницу. Хотя, казалось бы, там за рубежом для этого есть гораздо больше оснований. Почему? Очевидно, потому что украинцы понимают важность кириллицы, как нашего культурного достояния».

Zaychenko Ievgen: «А я поддерживаю, уже об этом думал. И на это есть потребность. Конечно, не у людей, считающих, что «школа ничему не научила, а теперь там что-то меняют. Мой ребенок уже умнее меня, поэтому я против», а у людей которые постоянно развиваются и планируют будущее. Именно они могут видеть те ограничения, накладываемые сложившейся ситуацией с азбукой. Названия компаний невозможно просто перевести, цитаты заимствованных слов и выражений при переводе просто теряют свою актуальность. Да что там, мое имя никто прочитать не может, а версия в переводе тоже вызывает трудности. Надо составить нашу версию азбуки, таким образом дети уже с детства будут знать, как читать и произносить все эти «IP», «IBM», «NASA», «AI», «USB». То есть авторы больше не будут избегать излишнее использование такие слова, не нужно будет привлекать экспертов, что в каждом юридическом документе будут расшифровывать, что означают эти непонятные иностранные каракули «PC» и «hype», ибо до сих пор люди не знают, как их правильно читать, хотя сами слова знают.

Имея латинскую версию азбуки, людям будет проще изучать иностранные языки.

Потенциально, можно будет и полностью на нее перейти, но сейчас речь только о внедрении еще одной версии для решения наболевших проблем, особенно в юридической, журналистской и компьютерных областях.

Но есть одно но: к этому надо привлекать и компьютерных специалистов, которые будут немного контролировать воображение тех, кто этим будет заниматься. Если новая азбука будет слишком сложной для печати на клавиатуре (у каждой страны своя версия), то такой переход будет очень сложным. Наша версия должна быть лаконичной и похожей на существующий стандарт.

Сергей Челноков: Веками над украинским языком издевались россияне, теперь начали уже и свои. Павел батькович, лучше бы вы переживали, что молодежь из Украины бежит в Польшу и т.д., а не за алфавит страны, которой через пару десятилетий может не станет, из за таких как вы.....»

Гордейчук Игорь: «Вы министр или где? До латиницы давайте флаг покрутим: предлагаю вертикальный вариант – две полосы рядом. Чем это нас и к кому приближает или отдаляет? Единственное, от чего нас это отдаляет, – тысячелетняя НАША история письменности, а приближает к распилу бюджета на внедрение этого добра. Это вы так о сплочении народа заботитесь поляризующими вопросами? Это случайность или, может, так задумано? Ну и если такие мысли (и не только у вас, к сожалению) в голове, то это означает незнание истории. Не мы должны интегрироваться, а мы должны интегрировать свое».

Hennadii Nadolenko: «100% поддерживаю, господин Министр. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше для будущего Украины. Это будет безвозвратный отрыв от России. В начале будет много недовольных, но в перспективе такой шаг сделает неповторимую революцию в наших головах».

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