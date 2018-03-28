Старинные рукописи могут раскрыть секреты древних методов лечения

Ученые начали расшифровывать скрытый текст древней римской рукописи, которая может раскрыть методы лечения, существовавшие сотни лет назад.

Медицинский текст «состав и свойства простых лекарственных средств» Галена Пергамского, влиятельного врача, который лечил римских гладиаторов и королей, сейчас исследуется учеными.

Гален подготовил эту рукопись, чтобы поделиться своими знаниями и навыками с коллегами-врачами. Однако в течение VI века текст был переведен на сирийский язык, служивший своеобразным мостиком между древнегреческим и арабским языками, и позволивший западной медицине распространиться на древний исламский мир.

Правда, несмотря на феноменальный успех Галена в этой области, о его работе очень скоро забыли. По сути, она стала палимпсестом, когда оригинальный текст был стерт, а поверх него был нанесен новый, написанными очень похожими красками, где в XI в., – информирует International Business Times.

Более тысячи лет никто не мог прочитать или понять оригинальный текст старинной книги в кожаном переплете, однако сейчас международная команда исследователей наконец начинает расшифровывать текст, благодаря новым технологиям по рентгеновской дефектоскопии.

Работа, которая в настоящее время ведется департаментом энергетики в Национальной ускорительной лаборатории SLAC, не только раскрыла оригинальные слова скрытого текста, но и помогла исследователям выяснить способ их написания. Исследование показало, что оригинальный текст был написан перпендикулярно к наложенному поверх.

Группа работает над этим проектом более десяти лет. По их словам, каждый лист этого документа раскрывает что-то новое о навыках древнеримских врачей и их медицинских знаниях.

Хотя несколько рукописных листов находятся в разных частях мира, включая библиотеки в США, Африке и Европе, команда работает над объединением, сканированием и воспроизведением их всех. После завершения процесса, цифровые изображения страниц будут доступны для общественности в онлайн базе данных.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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