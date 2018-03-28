Совладелец «Новой почты» о встрече с генпрокурором: Не собираюсь договариваться «под ковром»

Юристы «Новой почты» подали жалобу бизнес-омбудсмену, поскольку в компании считают, что методы, которыми осуществлялось следствие, были неадекватными.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил совладелец компании «Новая почта» Вячеслав Климов.

Напомним, 16 марта сотрудники Генпрокуратуры проводили обыски в офисах «Новой почты». 19 марта состоялась встреча Генерального прокурора Юрия Луценко с Вячеславом Климовым.

Гость программы, рассказывая о встрече с генпрокурором, отметил, что состоялся «серьезный разговор».

«Мы говорили на три темы. Были высказаны тревога и опасения, что при помощи перевозчиков, в том числе нашей компании, могут перевозить контрафактный спирт, наркосодержащие вещества – это была вторая тема. Третья тема этой встречи – это были события, которые произошли за три дня до этого в нашем офисе», – рассказал Вячеслав Климов.

Гость программы подчеркнул, что перевозка алкоголя вполне возможна, ведь компания отвечает за целостность упаковки, поэтому открывать и проверять груз работники не имеют права.

«Мы это делаем как исключение только в наших отделениях неподалеку от зоны АТО, потому что мы таким образом препятствуем загрузке боеприпасов», – пояснил совладелец «Новой почты» и добавил, что с генпрокурором обсуждали, какие технические решения может ввести компания для того, чтобы исключить перевозку контрафактного спирта.

Гость программы отметил, что окончательного решения еще нет. Он предположил, что время от времени у терминалов «Новой почты» могут работать правоохранители из кинологической службы.

Совладелец «Новой почты» рассказал, что юристы компании подали жалобу бизнес-омбудсмену, поскольку считают, что методы, которыми осуществлялось следствие, были неадекватными. Вячеслав Климов обратил внимание на то, что производство было открыто еще в прошлом году, и только через четыре месяца вдруг начались обыски в отделениях компании в шести городах Украины. В постановлении суда, которая позволяла обыски, говорилось о подозрении в уклонении от уплаты налогов, использовании фиктивных фирм, подделку документов, рассказал гость программы.

Вячеслав Климов подчеркнул, что на встречу с генпрокурором пошел для того, чтобы понять, какие претензии есть к компании, однако, в итоге, понять удалось «не очень». Гость программы отметил, что его встреча с Луценко – это продление открытой позиции компании: «Я не собираюсь договариваться «под ковром», не собираюсь договариваться в тихих кабинетах или ресторанах. Я хочу, чтобы все происходило в открытой плоскости».

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