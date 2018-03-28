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среда, 28 марта, 2018, 17:56 Спорт
Соперником норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону-2018 будет Фабиано Каруана из США

В Берлине (Германия) вчера, 27 марта, завершился «Турнир претендентов с участием восьми самых рейтинговых шахматистов мира, за исключением действующего обладателя титула чемпиона мира Магнуса Карлсена из Норвегии.

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Собственно, соревнования, которые продолжались более двух недель, определили норвежцу соперника в борьбе за мировую шахматную корону-2018, сообщает официальный сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Победителем турнира с общим призовым фондом 420 тысяч евро стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана. С 14-ти проведенных партий он выиграл пять, восемь завершил ничьими и проиграл только экс-украинцу, а ныне россиянину Сергею Карякину.

Имея в активе девять очков, Фабиано Каруана на один пункт опередил азербайджанца Шахрияра Мамедъярова и того же Сергея Карякина.

Таким образом, в период с 9 по 28 ноября в Лондоне Фабиано Каруана попытается отобрать у Магнуса Карлсена титул шахматного короля, которой тот владеет уже пять лет и стать 17-м (по другой версии – 20-м) чемпионом мира.

Шахматы. Чемпионат мира-2018. «Турнир претендентов»

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2018-03-28 18:23 :18