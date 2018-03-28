Сегодня началась продажа билетов на субботний матч «Карпаты» – «Черноморец»

Сегодня, 28 марта, стартует продажа билетов на матч Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и одесским «Черноморцем».

В последний календарный день первого месяца весны, в субботу, 31 марта, «зелено-белые» будут принимать одесский «Черноморец» в поединке 25-го тура чемпионата УПЛ.

Пропуска можно приобрести начиная от сегодня, 28 марта в магазине «Фанат» (ул. Вороного, 3), сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Напомним, что игра на стадионе «Украина» начнется в субботу, в 14:00. Стоимость билета – от 50 гривен.

В день матча, 31 марта, пропуска можно будет купить в кассах стадиона «Украина» (ул. Липовая аллея, 5).

ФК «Карпаты» приглашает львовян и гостей города посетить субботний поединок.

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