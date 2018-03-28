live
Aнонси
В’ячеслав Климов, співвласник компанії «Нова пошта» у програмі «Hard з Влащенко» 28.03.18 о 20:00
В’ячеслав Климов, співвласник компанії «Нова пошта» у програмі «Hard з Влащенко» 28.03.18 о 20:00
28 марта, среда
Критики влади – це вороги держави? Дивіться сьогодні, 28.03.18 'Гра з вогнем' о 21 30
Критики влади – це вороги держави? Дивіться сьогодні, 28.03.18 'Гра з вогнем' о 21 30
28 марта, среда
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
28 марта, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 28 марта, 2018, 13:51 Спорт
Сегодня началась продажа билетов на субботний матч «Карпаты» – «Черноморец»

Сегодня, 28 марта, стартует продажа билетов на матч Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и одесским «Черноморцем».

Ð ÐµÐ·ÑÐ»ÑÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐºÑ Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ñ Ð·Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ¾Ð¼ "ÐºÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¤ÑÑÐ±Ð¾Ð» Â«ÐÐ°ÑÐ¿Ð°ÑÐ¸Â» â Â«Ð§Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð¼Ð¾ÑÐµÑÑÂ»"

В последний календарный день первого месяца весны, в субботу, 31 марта, «зелено-белые» будут принимать одесский «Черноморец» в поединке 25-го тура чемпионата УПЛ.

Пропуска можно приобрести начиная от сегодня, 28 марта в магазине «Фанат» (ул. Вороного, 3), сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Напомним, что игра на стадионе «Украина» начнется в субботу, в 14:00. Стоимость билета – от 50 гривен.

                    ÐÐ²Ð¸ÑÐºÐ¸ Ð½Ð° Ð¼Ð°ÑÑ Â«ÐÐ°ÑÐ¿Ð°ÑÐ¸Â» â Â«Ð§Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð¼Ð¾ÑÐµÑÑÂ» Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð°Ð¶Ñ Ð· ÑÐµÑÐµÐ´Ð¸

В день матча, 31 марта, пропуска можно будет купить в кассах стадиона «Украина» (ул. Липовая аллея, 5).

ФК «Карпаты» приглашает львовян и гостей города посетить субботний поединок.
Футбол ФФУФК Карпаты Премьер-лигаФК КарпатыФутбол Премьер-лига УкраиныФутбол ФК Черноморец Одесса
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-28 15:40 :46