СБУ провела антитеррористические учения в Львове

Координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины провела во Львове плановые командно-штабные учения.
Об этом сообщили в пресс-службе УСБУ во Львовской области.
Как сообщается, целью тренировок стало повышение уровня межведомственного взаимодействия для предупреждения условного террористического акта на стратегически важном объекте.
В мероприятии приняли участие сотрудники СБУ, представители Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничники и органы местной власти.
Во время учений участники отработали систему мер своевременной противодействия возможной террористической угрозе, дали оценку состояния защищенности и безопасности объекта.
По итогам командно-штабных тренировок организаторы мероприятия отметили слаженное взаимодействие всех его участников.