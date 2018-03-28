СБУ провела антитеррористические учения в Львове

Координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины провела во Львове плановые командно-штабные учения.

Об этом сообщили в пресс-службе УСБУ во Львовской области.

Как сообщается, целью тренировок стало повышение уровня межведомственного взаимодействия для предупреждения условного террористического акта на стратегически важном объекте.

В мероприятии приняли участие сотрудники СБУ, представители Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничники и органы местной власти.

Во время учений участники отработали систему мер своевременной противодействия возможной террористической угрозе, дали оценку состояния защищенности и безопасности объекта.

По итогам командно-штабных тренировок организаторы мероприятия отметили слаженное взаимодействие всех его участников.

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